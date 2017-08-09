В Олександрії обікрали господарчий магазин

Минулої ночі, по вулиці Польовій, що на 14-му мікрорайоні, невідомі обікрали господарчий магазин. Про це кореспондентам Голосу Громади стало відомо з власних джерел.

В ніч на 8 серпня, зловмисники пошкодили ролету та розбили вікно в приміщенні магазину. В результаті пошкодження спрацювала сигналізація, а вже за декілька хвилин приїхала служба охорони.

За словами однієї з продавчинь невідомі встигли вкрасти виручку магазину та втекти.