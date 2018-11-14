В Олександрії облаштовують новий ринок по вул. 6-го Грудня

Керівництво Олександрії бореться зі стихійною торгівлею та організувало будівництво нового ринку по вул. 6-го Грудня біля магазину «АТБ». Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійської міської ради.

Вчора, 13 листопада, на території огородженої ділянки для ринку почали облаштовувати прилавки з навісами.

До кінця поточного року на новозбудованому базарчику (майданчик огороджений парканом та облаштований тротуарною плиткою) планують встановити 100 місць для здійснення торгівлі.

Для мешканців Олександрії місця для продажу будуть безкоштовними, а підприємці сплачуватимуть ринковий збір.

Про побудову ринку в районі 17-ї школи та про результати першого місяця його роботи Голос Громади повідомляв раніше.