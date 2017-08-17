В Олександрії обшукали лікеро-горілчаний завод

В Україні продовжуються роботи з протидії тіньовому ринку спирту та алкоголю.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook перший заступник Голови Державної фіскальної служби України Сергій Білан.

Під час першого етапу операції на спиртзаводах було вилучено та згодом судом накладено арешт на 864,5 тисяч літрів спиртовмісної речовини вартістю близько 180 млн. гривень.

Вчора, 16-го серпня, розпочався другий етап операції. Близько 300 представників податкової поліції провели обшуки на заводах 15 областей.

Відомо, що завод, який займається виготовленням лікеро-горілчаної продукції, знаходиться в Олександрії.

Обшуки на підприємствах проводяться для перевірки наявної інформації про невраховане виготовлення даної продукції на легальних заводах. Про це свідчать і численні факти вилучення працівниками податкової міліції з незаконного обігу горілки з етикетками і під марками відомих українських виробників.