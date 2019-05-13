В Олександрії оголосили дату проведення останніх дзвоників

Про таке рішення стало відомо під час апаратної наради Кіровоградської обласної державної адміністрації.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської ОДА.

Згідно із законодавством України заклади освіти самі визначають дату останніх дзвоників. Як правило, в області вони тривають в межах 25-30 травня. Переважна кількість навчальних закладів обрали кінець травня: орієнтовно 29-30 травня.