В Олександрії оголосили дату проведення останніх дзвоників

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Про таке рішення стало відомо під час апаратної наради Кіровоградської обласної державної адміністрації.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської ОДА.

Згідно із законодавством України заклади освіти самі визначають дату останніх дзвоників. Як правило, в області вони тривають в межах 25-30 травня. Переважна кількість навчальних закладів обрали  кінець травня: орієнтовно 29-30 травня.

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