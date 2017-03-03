Сьогодні, 3 березня 2017 року Указом Президента України оголошено день жалоби у зв’язку з трагічною загибеллю шахтарів внаслідок аварії, що сталася вчора, 2 березня на відокремленому підрозділі «Шахта «Степова» державного підприємства «Львіввугілля». Про це повідомляє прес-служба Олександрійської міської ради.

На шахті відбувся вибух, що спричинив обвал, внаслідок якого загинуло 8 шахтарів.

Сьогодні ж о 12:00 українці вшанують пам’ять загиблих хвилиною мовчання. На будинках і спорудах органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій приспущено Державний Прапор України, по всій країні відмінено розважально-концертні заходи.