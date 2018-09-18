В Олександрії оголосили конкурс малюнків «Визнана українська автентичність»

Діти у віці 10-16 років, які проживають у місті Олександрія та Олександрійському районі, запрошують взяти участь в конкурсі малюнку «Визнана українська автентичність». Повідомляє Голос Громади з посиланням на сторінку галереї VashArt.

Малюнок, який надсилається на конкурс, має бути в форматі 30х40 сантиметрів та виконуватися без участі сторонніх осіб.

Прийом малюнків триває до 5 жовтня 2018 року.

Три переможця, визначеними журі, створюватимуть серію з 9 картин разом з професійними художниками. Галерея VashArt організує персональну виставку переможців, опублікує каталог з роботами переможців українською і англійською мовами та всіляко популяризуватиме роботи перможців на всеукраїнському рівні.

Проект реалізується за підтримки Українського культурного фонду.