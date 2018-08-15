В Олександрії оголосили повторний тендер на ремонт будівлі місцевого центру з надання правової допомоги

Тендер на поточний ремонт фасаду та цоколя будівлі Олександрійський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги, що знаходиться по вулиці Першотравневій, оголосили вчора, 14 серпня. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт публічних закупівель Prozorro.

Очікувана вартість робіт становить 135 тисяч 400 гривень. Ремонт має бути виконаний до кінця 2018 року.

Замовником робіт виступає Олександрійський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Зазначимо, що тендер на ремонт оголошується не вперше, проте, два попередні аукціони, заплановані на липень та серпень, не відбулись через відсутність учасників тендеру.