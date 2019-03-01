В Олександрії оголосили про пошук тимчасового перевізника на місцеві маршрути

В Олександрії потрібні перевізники на маршрути Олександрії й Олександрійщини.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійської міської ради.

Перевізник матиме змогу тимчасово перевозити пасажирів на наступних маршрутах:

Маршрут №9. вул.Весняна – сан. Гірник:

– від вул.Весняної : 05-55*; 07-25; 09-15; 10-55 (субота, неділя); 14-10; 15-55, 17-35*.

– від сан.Гірник: 06-50*; 08-25; 10-05; 11-55 (субота, неділя); 15-10; 16-45; 18-30*.

– пасажиромісткість автобусів: від 34 місць для сидіння та від 80 місць всього.

Маршрут № 81 графік руху №2. А/вокзал – сел.Олександрійське»:

– З а/вокзалу: 06-10; 07-50; 15-20; 17-30*.

– З сел.Олександрійського : 07-00; 08-55; 16-25; 18-20.*

– пасажиромісткість автобусів: від 34 місць для сидіння та від 80 місць всього.

* – крім вихідних.

Встановлення автоматизованих приладів контролю обов’язкове.

З пропозиціями звертатись до управління економіки міської ради: пр.Соборний, 59, кім.№211, тел. 7-12-06.