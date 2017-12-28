В Олександрії оголосили тендер на обслуговування кладовищ та поховальні послуги

Відповідна інформація про тендер розміщена на сайті публічних закупівель Prozorro. За умовами договору, переможець тендеру має надавати поховальні та супутні послуги, зокрема поховання померлих одиноких громадян та обслуговування кладовищ у місті Олександрії.

Замовником виступає управління житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування Олександрійської міськради, а строк виконання робіт розрахований до кінця 2018 року.

За весь комплекс послуг замовник готовий заплатити 780 000,00 гривень, але в процесі торгів ціна може бути знижена.

Початок аукціону призначений на 12 січня 2018 року.