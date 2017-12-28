В Олександрії оголосили тендер на обслуговування кладовищ та поховальні послуги

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Відповідна інформація про тендер розміщена на сайті публічних закупівель Prozorro. За умовами договору, переможець тендеру має надавати поховальні та супутні послуги, зокрема поховання померлих одиноких громадян та обслуговування кладовищ у місті Олександрії.

Замовником виступає управління житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування Олександрійської міськради, а строк виконання робіт розрахований до кінця 2018 року.

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За весь комплекс послуг замовник готовий заплатити 780 000,00 гривень, але в процесі торгів ціна може бути знижена.

Початок аукціону призначений на 12 січня 2018 року.

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