В Олександрії оголосили тендери на прибирання та озеленення вулиць

Тендери на прибирання та озеленення вулиць міста оголосили вчора, 27 серпня. Повідомляє Голос Громади на сайт публічних закупівель Prozorro.

За послуги з озеленення територій та утримання зелених насаджень управління житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування, яке і виступає замовником в обох тендерах, готове заплатити 1 млн 400 тис., проте ця сума може бути зменшена в результаті торгів. Аукціон відбудеться 12 вересня, а пропозиції приймають до 11 вересня.

На 200 тисяч менше збираються заплатити за послуги з прибирання та підмітання вулиць та санітарне утримання вулично-шляхової мережі міста Олександрії. Орієнтовна вартість в цій тендерній пропозиції становить 1 млн 200 тис. Пропозиції приймають до 12 вересня, а аукціон на наступний день – 13 вересня.

Зазначимо, що переможці тендерів мають виконувати вказані роботи до кінця 2018 року.