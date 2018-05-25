В Олександрії оновлюють дорожні знаки та фарбують бар’єрні огородження

У рамках проведення в Україні тижня безпеки дорожнього руху працівниками Служби автомобільних доріг в Кіровоградській області, зокрема й в Олександрії, проводяться відповідні заходи з підвищення рівня безпеки на дорозі.

Так на відрізку дороги М-04 Знам’янка-Луганськ-Ізварине, що проходить через шляхопровід у Південному мікрорайоні Олександрії, Олександрійська ДЕД фарбує бар’єрне огородження. На інших ділянках доріг також здійснюються роботи зі скошення порослі на узбіччях доріг, оновлюються дорожні знаки та напрямні стовпчики.

Про це повідомляє прес-служба САД в Кіровоградській області.

Загалом з початку року філії ДП «Кіровоградський облавтодор» встановили та замінили 230 дорожніх знаків та 111 напрямних стовпчиків. Вздовж доріг встановили 1,044 км та полагодили 1,05 км металевого бар’єрного огородження. Зазначається, що на проведення вказаних робіт, направлених на заходи підвищення рівня безпеки дорожнього руху з державного бюджету передбачено 3811,5 тисяч гривень.