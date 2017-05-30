Головним територіальним управлінням юстиції у Кіровоградській на сайті Національного агентства України з питань державної служби розміщено оголошення на заміщення наступних вакантних посад державних виконавців та головного спеціаліста Олександрійського міськрайонного відділу державної виконавчої служби.

Зазначимо, що посади виконавців заміщуються тимчасово до 2020 року, а бажаючі попрацювати головним спеціалістом у виконавчій службі можуть розрахувати на безстрокове працевлаштування. Окрім цього, в Олександрійському районному відділі державної реєстрації актів цивільного стану є вільна вакансія безстрокового працевлаштування спеціалістом.

З повним переліком вакансій та умовами конкурсу по Кіровоградській області можна ознайомитись на сайті Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській області.