В Олександрії останній дзвоник пролунає 31 травня

Про це повідомили на офіційному сайті Олександрійської міської ради.

З 08:00 урочисті заходи розпочнуться:

– у НВО “Олександрійська гімназія ім.Т.Г.Шевченка – ЗНЗ І-ІІ ступенів – школа мистецтв”;

– ЗНЗ І-ІІІ ступенів №2 ім.М.Горького;

– ЗНЗ І-ІІ ступенів №7;

– ЗНЗ І-ІІІ ступенів №10;

– ЗНЗ І-ІІІ ступенів №15;

– ОНВК (ЗНЗ І-ІІ ст. №17 – ліцей);

– НВК “ЗНЗ І-ІІІ ст.№19 – ДНЗ “Лісова казка”;

– НВК “ЗНЗ І-ІІІ ступенів №12 – ДНЗ” сел.Олександрійського (колишнє Димитрове).

О 8:30 святкові лінійки пройдуть для учнів:

ЗНЗ І-ІІІ ступенів №6;

ЗНЗ І-ІІ ступенів №8;

НВК “ЗНЗ I-III ступенів №9 – спеціалізована школа”;

Ліцей інформаційних технологій.

З 09:00 свято останнього дзвоника розпочнеться для учнів:

– НВК “Олександрійський колегіум – спеціалізована школа”;

– СЗНЗ І-ІІ ступенів №4 ім.М.Олефіренка;

– ЗНЗ І-ІІІ ступенів №16 сел.Пантаївки;

– НВК “Звенигородський ЗНЗ І-ІІІ ступенів – ДНЗ”;

– НВК “Марто-Іванівський ЗНЗ І-ІІІ ступенів – ДНЗ.