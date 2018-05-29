В Олександрії останній дзвоник пролунає 31 травня

Про це повідомили на офіційному сайті Олександрійської міської ради.
З 08:00 урочисті заходи розпочнуться:
– у НВО “Олександрійська гімназія ім.Т.Г.Шевченка – ЗНЗ І-ІІ ступенів – школа мистецтв”;
– ЗНЗ І-ІІІ ступенів №2 ім.М.Горького;
– ЗНЗ І-ІІ ступенів №7;
– ЗНЗ І-ІІІ ступенів №10;
– ЗНЗ І-ІІІ ступенів №15;
– ОНВК (ЗНЗ І-ІІ ст. №17 – ліцей);
– НВК “ЗНЗ І-ІІІ ст.№19 – ДНЗ “Лісова казка”;
– НВК “ЗНЗ І-ІІІ ступенів №12 – ДНЗ” сел.Олександрійського (колишнє Димитрове).
О 8:30 святкові лінійки пройдуть для учнів:
- ЗНЗ І-ІІІ ступенів №6;
- ЗНЗ І-ІІ ступенів №8;
- НВК “ЗНЗ I-III ступенів №9 – спеціалізована школа”;
- Ліцей інформаційних технологій.
З 09:00 свято останнього дзвоника розпочнеться для учнів:
– НВК “Олександрійський колегіум – спеціалізована школа”;
– СЗНЗ І-ІІ ступенів №4 ім.М.Олефіренка;
– ЗНЗ І-ІІІ ступенів №16 сел.Пантаївки;
– НВК “Звенигородський ЗНЗ І-ІІІ ступенів – ДНЗ”;
– НВК “Марто-Іванівський ЗНЗ І-ІІІ ступенів – ДНЗ.