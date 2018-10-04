В Олександрії освітяни району отримали відзнаку «Золотий Лелека»

Сьогодні, 4 жовтня, в Олександрійському районному будинку культури на восьмій церемонії «Золота Лелека» привітали педагогів району з нагоди відзначення Дня працівників освіти. На заході були присутні представники від навчальних закладів Олександрійщини, керівники району та поважні гості, серед яких: перший заступник голови Олександрійської РДА Юрій Коваль, голова Олександрійської районної ради Ольга Коріненко, керівник апарату Олександрійської РДА Олександр Лисенко, головний спеціаліст відділу освіти Світлана Михайленко, начальник відділу культури Антоніна Пилипенко, голова Приютівської ОТГ Андрій Коломійцев та його заступник Ірина Чемерис, заступнник голови Новопразької ОТГ Олена Полтавець та методисти відділу освіти, ветерани педагогічної справи, директори, педагоги.

Зі словами вдячності та пошани ветеранам педагогічної справи вручили квіти з подарунками, також нагородили грамотами та відзнаками «Золотий Лелека» найкращих педагогів та керівників Олександрійського району.

По завершенню урочистої частини, на присутніх чекав святковий концерт.