В Олександрії перехожий врятував чоловіка, якому раптово стало зле

Подія трапилася вчора, 5 лютого, близько 13-ї години дня біля дев’ятиповерхівки, розташованої за адресою пл. Соборна, 17.

Чоловікові раптово стало зле і він впав на землю, тримаючись рукою за груди в області серця. До чоловіка швидко підбіг перехожий, який йшов неподалік, аби з’ясувати що сталося.

Про це кореспондентам Голосу Громади розповів свідок події.

Близько хвилини чоловік перебував у несвідомому стані та не розумів, що відбувається. Він намагався згадати, куди та звідки йшов. Перехожий допоміг йому підвестися та одягнути шапку, після чого почав телефонувати до швидкої допомоги. Проте чоловік, якому стало зле, відмовився від медичної допомоги та попросив не викликати швидку.

Підвівшись на ноги та подякувавши перехожому за небайдужість, чоловік швидко пішов. Проте нашого співрозмовника в цій історії вражає наступне: люди, котрі проходили повз навіть не зупинилися, а замість того, щоб допомогти людині, яка лежала на землі, робили вигляд, що нічого не помічають.