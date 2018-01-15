В Олександрії під час гасіння пожежі було виявлено труп чоловіка

Вчора, 14 січня, в Олександрії на території приватного домоволодіння, розташованого по вулиці Гвардійській, що у Перемозькому мікрорайоні, виникла пожежа.

Повідомлення про пожежу надійшло до Служби порятунку “101” вранці, о 10:37.

Прибувши на місце події, рятувальники виявили, що горять речі домашнього вжитку на площі 24 м2 у житловому будинку.

У ході гасіння пожежі було виявлено труп чоловіка, 1953 року народження.

Пожежу вдалося ліквідувати об 11:40. Причину пожежі та загибелі чоловіка встановлюють фахівці.