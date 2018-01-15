В Олександрії під час гасіння пожежі було виявлено труп чоловіка

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Фото УДСНС в Кіровоградській області

Вчора, 14 січня, в Олександрії на території приватного домоволодіння, розташованого по вулиці Гвардійській, що у Перемозькому мікрорайоні, виникла пожежа.

Повідомлення про пожежу надійшло до Служби порятунку “101” вранці, о 10:37.

Прибувши на місце події, рятувальники виявили, що горять речі домашнього вжитку на площі  24 м2  у житловому будинку.

У ході гасіння пожежі було виявлено труп чоловіка, 1953 року народження.

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Пожежу вдалося ліквідувати об 11:40. Причину пожежі та загибелі чоловіка встановлюють фахівці.

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