В Олександрії під час гасіння пожежі рятувальники витягли двох громадян, які ледве не згоріли заживо (ФОТО)

Вчора, 12 грудня, в одноповерховому багатоквартирному житловому будинку по вул. Г. Усика сталася пожежа.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Управління ДСНС у Кіровоградській області.

О 13:10 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу.

В будинку горіли речі домашнього вжитку площею 2 м2 та зайнялось ліжко.

Під час пожежі в помешканні перебували двоє чоловіків – 1961 та 1992 року народження.

Бійці 2-го Державного пожежно-рятувального загону м. Олександрія загасили пожежу та врятували громадян, що опинились в вогні.

Травм громадяни не зазнали та відмовились від госпіталізації.

Наразі причини займання встановлюються.

