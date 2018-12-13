В Олександрії під час гасіння пожежі рятувальники витягли двох громадян, які ледве не згоріли заживо (ФОТО)

Вчора, 12 грудня, в одноповерховому багатоквартирному житловому будинку по вул. Г. Усика сталася пожежа.
Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Управління ДСНС у Кіровоградській області.
О 13:10 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу.
В будинку горіли речі домашнього вжитку площею 2 м2 та зайнялось ліжко.
Під час пожежі в помешканні перебували двоє чоловіків – 1961 та 1992 року народження.
Бійці 2-го Державного пожежно-рятувального загону м. Олександрія загасили пожежу та врятували громадян, що опинились в вогні.
Травм громадяни не зазнали та відмовились від госпіталізації.
Наразі причини займання встановлюються.