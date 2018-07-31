В Олександрії під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка

Сьогодні, 31 липня, рятувальники виїхали на гасіння пожежі, що виникла в приватному домоволодінні по вулиці Шевченка. Виявилось, що горіло горить 12 м2 речей домашнього вжитку в одній із кімнат будинку. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт ДСНС України в Кіровоградській області.

Під час гасіння загоряння пожежники виявили тіло загиблого господаря 1957 року народження.

Пожежу було локалізовано силами особового складу 2-го Державного пожежно-рятувального загону міста Олександрії, а згодом і ліквідовано.

Причини пожежі та обставини смерті власника будинку наразі встановлюють фахівці.