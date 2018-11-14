В Олександрії під час гасіння пожежі виявлено труп жінки

Наразі в Олександрії по вулиці Котовського, 22, рятувальники гасять пожежу, яка виникла у приватному будинку майже годину тому.

Повідомляє Голос Громади.

Загорання виникло в кімнатах всередині житлового будинку, у якому проживала господарка помешкання, 1932 року народження, та її син. На жаль, жінка під час пожежі загинула, оскільки була хворою і не вставала з ліжка через травму ніг. У цей час, коли сталася пожежа син загиблої порався по господарству й не помітив загорання, яке, ймовірніше за все, виникло через коротке замикання, проте точні причини виникнення пожежі встановлюються, – повідомили в Управлінні надзвичайних ситуацій в Олександрії.

Рятувальників викликали сусіди, котрі побачили задимлення.

На місці пожежі наразі працюють два підрозділи рятувальників 10 та 11 частини місцевого Державного пожежно-рятувального загону.