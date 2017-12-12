В Олександрії під час негоди рятувальникам довелося розпилювати та прибирати дерева

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Фото УДСНС в Кіровоградській області

Минулої доби рятувальникам області довелося залучатися до розпилювання та прибирання аварійних дерев.

Так, учора, 11 грудня, рятувальники 2-го Державного пожежно-рятувального загону виконали роботу по розпилюванню та прибиранню гілки розчахнутого дерева на вул. Козацька м. Олександрія. Про це повідомляє прес-служба УДСНС в Кіровоградській області.

Крім цього відомо, що під час сильного вітру по вулиці Григорія Усика, в напрямку до Центрального ринку міста, також впало дерево, яке довелося прибирати.

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Тож шановні олександрійці, будьте обережними та дотримуйтеся правил безпеки.

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