В Олександрії під час негоди рятувальникам довелося розпилювати та прибирати дерева

Минулої доби рятувальникам області довелося залучатися до розпилювання та прибирання аварійних дерев.

Так, учора, 11 грудня, рятувальники 2-го Державного пожежно-рятувального загону виконали роботу по розпилюванню та прибиранню гілки розчахнутого дерева на вул. Козацька м. Олександрія. Про це повідомляє прес-служба УДСНС в Кіровоградській області.

Крім цього відомо, що під час сильного вітру по вулиці Григорія Усика, в напрямку до Центрального ринку міста, також впало дерево, яке довелося прибирати.

Тож шановні олександрійці, будьте обережними та дотримуйтеся правил безпеки.