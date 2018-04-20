В Олександрії під виглядом працівників фіскальної служби діють шахраї

Вчора, 19 квітня невідомі особи під виглядом працівників Олександрійського управління державної фіскальної служби та Олександрійської ОДПІ спробували здійснити шахрайські дії. Зокрема, протягом дня масово зверталися до підприємств, установ та організацій ОДПІ з проханням про фінансову-матеріальну допомогу для вирішення питання про не проведення перевірок. Відповідну інформацію опублікувала працівник Олександрійської ОДПІ Яна Нечипоренко.

Платники податків, яким телефонували шахраї, запідозривши ознаки афери, відразу поставили до відома керівництво Олександрійського управління та керівництво Олександрійської ОДПІ, однак загальна кількість платників податків, які попали в поле зору зловмисників, не відома.

Слід зазначити, що зловмисники телефонували платникам податків, які є бюджетоформуючими підприємствами.

Олександрійське управління та Олександрійська ОДПІ спростовує причетність до вказаних подій заступника начальника – начальника Олександрійського управління ГУ ДФС у Кіровоградській області Тітекіної Альони Віталіївни, в.о. начальника Олександрійської ОДПІ ГУ ДФС в області Пашка Сергія Миколайовича, а також інших працівників зазначених установ.

У разі надходження дзвінків від імені керівництва та працівників Олександрійського управління та Олександрійської ОДПІ з метою отримання коштів чи висування інших незаконних вимог слід одразу повідомляти про це за телефоном (0522) 36-69-43.