В Олександрії підліток помер внаслідок падіння з недобудови

Вчора вранці, 13-го вересня, в кущах поблизу недобудови в Південному мікрорайоні знайшли тіло 17-річного хлопця.

Про це повідомляє «Моя Олександрія».

За попередніми даними хлопця знайшов його товариш близько 11:00. На місце події прибула карета швидкої допомоги та рятувальники.

Підлітка з черепно-мозковою травмою та переломами кінцівок в тяжкому стані доставили до міської лікарні № 1. Незабаром хлопець помер.

Керівник Олександрійського відділу поліції Сергій Котига повідомив, що по факту падіння буде відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України, в рамках якого будуть проводитися слідчі дії.

Місцева жителька розповіла, що хлопець був з благополучної сім’ї, завжди був привітним, охайним.

Жінка також додала, що вже неодноразово місцеві жителі повідомляли мерії про недобудову, яка становить небезпеку для дітей.

Зазначимо, що таких недобудов у місті безліч. Прикладом цьому є незавершені будівництва по вул. 6-го Грудня, 140-а та вул. Захисників України (біля будинку 40). Депутати зверталися до міскої влади не один раз, але на сьогодні дане питання з огородження будівельних майданчиків так і залишається невирішеним. Діти продовжують бездоглядно заходити на території незавершиних будівництв, що призводить до непоправних наслідків.