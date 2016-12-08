В Олександрії підпільно виготовляли товари компанії «Adidas» і не тільки

Кіровоградською місцевою прокуратурою спільно з Службою безпеки України в області викрито злочинну діяльність підпільного підприємства, що знаходилося в місті Олександрія. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Кіровоградської області.

Так, кримінальне провадження розпочато за заявою офіційного представника компанії «Adidas». Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за до ч. 2 ст. 229 (незаконне використання товарного знака) Кримінального кодексу України.

Підпільне підприємство спеціалізувалось на виготовленні реплік спортивних речей відомих світових та вітчизняних брендів. В ході обшуку виявлено та вилучено обладнання для виготовлення речей та готову продукцію вартістю понад 5 млн. грн.

Наразі триває слідство.