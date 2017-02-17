Про це проінформувала заступник начальника ГУ Державної фіскальної служби в області Олена Берестовенко під час спільного засідання обласної робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та тимчасової робочої групи з дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати. Про це повідомляє сайт Кіровоградської ОДА.

За словами посадовиці, середній розмір заробітної плати у грудні минулого року по області склав 4600 гривень.

“На окремому контролі фіскальної служби підприємства, де виплачується заробітна плата менша від мінімальної. У першому і другому кварталі 2016 року кількість таких роботодавців складала 3,2-3,6%, проте у 3 кварталі показники значно погіршилися”, – констатувала Олена Берестовенко.

За її словами, це викликано передусім тим, що протягом минулого року рівень мінімальної зарплати збільшувався тричі, проте не всі роботодавці миттєво відреагували на такі зміни. Найбільше таких підприємств зафіксовано в Кропивницькому, Світловодську, Олександрії та в низці районів. Коментуючи ситуацію щодо виплати “мінімалки” у розмірі 3200 гривень у нинішньому році, Олена Берестовенко зазначила, що точну аналітику в розрізі підприємств і установ фахівці матимуть лише після 20 лютого.