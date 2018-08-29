В Олександрії підприємиця занедбала стан рекламних тумб

Підприємиця О.Митрофанова, яка у 2014 році отримала дозвіл на утримання 12 рекламно-афішних тумб в Олександрії занедбала їх стан. Вони знаходяться в неналежному естетичному вигляді, залишки зірваних афіш та листівок розкидані біля тумб, не дотримано забезпечення чистоти прилеглої території.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійської міської ради.

Така недбалість порушує умови договірних зобов’язань і в разі повторних порушень буде розглядатись питання стосовно розірвання договору з даною особою.