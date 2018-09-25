Вчора, 24 вересня, між міським комунальним лікувально-профілактичним закладом Міська лікарня №1 м.Олександрії та ТОВ «Нова медична група» був підписаний договір на поставку ангіографа для медзакладу.

Підписанню угоди передував тендер, кваліфікація переможця та намір підписати договір.

ТОВ «Нова медична група» має до 31 грудня 2018 року поставити до медзакладу візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини, а простіше говорячи мобільний ангіограф.

Зазначимо, що аукціон на придбання ангіографа для міського комунального лікувально-профілактичного закладу «Міська лікарня №1 міста Олександрії» відбувся 6 вересня, на майданчику електронних торгів Prozorro.

Нагадаємо, що оголошення про проведення тендеру було опубліковане на сайті публічних закупівель в липні.

Додамо, що інформацію про придбання ангіографа для Олександрійської міської лікарні №1 озвучив голова Кіровоградської ОДА Сергій Кузьменко під час відкриття гемодіалізного центру в Олександрійській районній лікарні.

Зазначимо, що 8 червня, на сесії Кіровоградської обласної ради депутати проголосували за виділення коштів на придбання ангіографічного обладнання та мобільного радіоскопічного операційного столу.