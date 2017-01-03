В Олександрії піймали “на гарячому” крадія кабелів

Сьогодні, 3 січня о 5:03 ранку в районі дитячої лікарні “на гарячому” піймали чоловіка, який зрізав телефонні кабелі на стовбі. Про це повідомив один з підписників спільноти Александрия|Доска объявлений Євген Проценко.

Після того, як почала працювати охоронна система, чоловік разом зі своїм поплічником почали тікати, залишивши награбоване. Але одному все ж не вдалося уникнути правосуддя.

При собі чоловік, крім інструментів, мав шприці та пакетики з невідомою речовиною.

Після ж поліція забрала зловмисника. Ймовірно, що він має відношення до випадків крадіжок кабелю, що почастішали в Олександрії останнім часом.