В Олександрії після проведення ремонту розпочав роботу ізолятор тимчасового тримання (ФОТО)

25 лютого відбулося відкриття ізолятору тимчасового тримання (ІТТ №7). Під час заходу були присутні керівник поліції Кіровоградщини Роман Козьяков, його заступник Олексій Ніколаєв, начальник сектору організації діяльності ІТТ поліції області Сергій Беккер та керівництво місцевої поліції, прокуратури та міськрайонного суду.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сторінку Олександрійського ВП ГУНП у Кіровоградській області у Facebook.

Ліміт наповнення ізолятору складає 24 особи. Спецустанова містить 10 камер, 2 слідчих кімнати, кімнати для проведення обшуку, підігріву їжі, душову кімнату, санвузол для персоналу, комори для зберігання речей утримуваних.

Нагадаємо, що в ізолятор тимчасового тримання потрібні кваліфіковані працівники, на заміщення посад яких розпочався конкурс. Про це Голос Громади повідомляв раніше.

