Проект відповідного рішення було опубліковано на сайті Олександрійської міської ради.

Так, ОБЛАСНОМУ КОМУНАЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНО – КУРСОВОМУ КОМБІНАТУ «АГРАРНИК» планують дозволити надати в орендне користування строком на 2 роки 11 місяців частину картодрому загальною площею 2500,00 кв.м за адресою м. Олександрія, Кременчуцьке шосе, що знаходиться на балансовому обліку управління освіти, молоді та спорту Олександрійської міської ради Кіровоградської області для облаштування майданчика для початкового навчання водінню транспортних засобів.

Навчати майбутніх водіїв планують за наступним графком: понеділок, вівторок, середа, четвер з 8.00 до 11.00 години та п’ятниця з 8.00 до 12.15 години.

Варто зазначити, що раніше учні КНКК “АГРАРНИК” навчалися водінню на території майданчику біля Олександрійського МВ ДАІ.