Про це вчора, 20 лютого 2017 року повідомив перший заступник голови Кіровоградської ОДА Сергій Коваленко під час апаратної наради. За словами посадовця, до облдержадміністрації надійшло доручення від Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України перевірити схеми теплопостачання населених пунктів із кількістю жителів понад 20 тисяч осіб.

Наразі в області є 4 таких населених пункти, в їх число входить і Олександрія. Схеми теплопостачання, які будуть затверджені профільним Міністерством у цих містах, повинні передбачати оптимальне поєднання систем централізованого та автономного теплопостачання.

Як зазначив Коваленко, їх потрібно подати до нового опалювального сезону на погодження до Мінрегіону. При цьому, за словами посадовця, максимальний перехід на автономні системи теплопостачання наразі не дає в результаті зменшення кількості споживання газу підприємствами теплової енергетики.