За наявними статистичними даними до центрів зайнятості області протягом березня 2014 – листопада 2016 року звернулись за отриманням соціальних послуг 1462 внутрішньо переміщені особи. Подали відповідні документи та отримали статус безробітного 1056 осіб, отримували допомогу по безробіттю 922 особи.

З огляду на це, досягнута домовленість про партнерську участь обласного центру зайнятості у реалізації громадською організацією “Територія успіху” проекту підтримки самозайнятості внутрішньо переміщених осіб та місцевих громад “Інтеграційна та стабілізаційна підтримка шляхом забезпечення засобами існування внутрішньо переміщених осіб та населення, що постраждало внаслідок конфлікту в Україні”. Проект здійснюється Міжнародною організацією з міграції за фінансової підтримки Уряду Об’єднаного Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, що діє через Міністерство з міжнародного розвитку. Таку інформацію кореспондентам Голосу Громади надала Наталя Костецька, провідний фахівець з питань зайнятості відділу організації профнавчання Кіровоградського обласного центру зайнятості.

Вказаний проект передбачає залучення внутрішньо переміщених осіб та місцевих мешканців з числа незахищених верств населення до тренінгів в групах “Професійне орієнтування”, “Самозайнятість” та “Мікропідприємництво” з подальшою можливістю отримання грантів для навчання на професійних курсах, закупівлі обладнання, інструментів, професійної техніки та меблів для започаткування громадянами свого бізнесу та підтримки осіб, що вже мають досвід підприємницької діяльності. Тренінги планується провести в січні 2017 року і в Олександрії. Заявки для участі у проекті приймаються громадською організацією до 30.12.2016.

Для отримання більш детальної інформації щодо проекту необхідно звертатись до представників громадської організації “Територія успіху”за телефонами (0522)32-26-59, 099-27-07-609, 050-040-73-36 у будні дні з 10-00 до 17-00.