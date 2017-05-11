В Олександрії планують ремонтувати дороги

У поточному році в Олександрії продовжуватимуться капітальні та поточні ремонти доріг, про це повідомили ЗМІ представники міської влади на прес-конференції минулого тижня.

Так, планується капітально відремонтувати 5 вулиць: 6-го Грудня (від вул. Комарова до вул. Трапезонської), Трапезонська (від вул. 6-го Грудня до пр.Соборного), Комарова (від пр.Соборного до вул. 6-го Грудня), Софіївська (від вул.Братської до вул.6-го Грудня) та Говорова. Зараз тривають ремонтні роботи по вул. Братській (кол. Калініна) від вул. Козацької до Першотравневої.

Поточного ремонту зазнають вулиці Садова, Першотравнева (частково відремонтована), 6-го Грудня, Ю.Осмоловського (кол. М.Горького), Ярмаркова (Семашка) (від вул.Бульварної), Шевченка (від вул. Софіївської), Григорія Усика (Червоноармійська), Козацька (Червоного козацтва), Перспективна (50 р. Жовтня), Таврійська (Примакова), Студентська, Чапаєва (від вул. Єфремова), Святомиколаївська (Пролетарська), Пушкіна, Франка, Козацький шлях (Куйбишева), О.Скічка (Радянська), Миру, В.Сухомлинського (40 років Жовтня), Боженка, 8-го Березня, Нагорна, Багратіона, Трудових резервів, Котляревського, провулок Якіра.