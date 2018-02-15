В Олександрії планують створити Інклюзивно-ресурсний центр

Питання створення в нашому місті Інклюзивно-ресурсного центру обговорювалося сьогодні, 15 лютого, у ході проведення засідання виконавчого комітету Олександрійської міської ради.

Згідно запропонованого проекту рішення майбутній центр матиме статус комунальної установи, директора якої буде призначати міський голова, а сама установа перебуватиме у підпорядкуванні Управління освіти Олександрійської міської ради.

Метою створення Інклюзивного центру є забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини з особливими освітніми потребами, надання їм психолого – педагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікованого супроводження.