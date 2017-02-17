В Олександрії планують уникнути підтоплень міста талими водами

Цю тему обговорили сьогодні, 17 лютого 2017 року під час засідання міської комісії з питань техногенно–екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, інформує прес-служба міськради.

Міський голова Степан Цапюк зазначив, що, згідно з прогнозом українського гідрометеоцентру, до кінця лютого та до середини березня утримається переважно суха морозна погода з помірними опадами в вигляді дощу та снігу. Але, у будь-якому випадку, усі служби повинні бути готові до виникнення надзвичайних ситуацій та їх ліквідації.

За словами начальника управління з питань цивільного захисту міської ради Ігора Єрмолюка, за останні два роки надзвичайних ситуацій, пов’язаних з затопленням територій міста під час пропуску весняної повені та паводків не виникало. Через особливість рельєфу мало місце часткове підтоплення вулиць Григорія Сокальського (перехрестя з вул.Софієвською) та вул. Михайла Грушевського. Підтоплення було ліквідовано за допомогою спецтехніки.

З огляду на це міський голова доручив комунальним службам, управлінню з питань цивільного захисту визначитись з найбільш небезпечними ділянками, де можливе виникнення підтоплень, організувати вивезення снігу з місць його найбільшого накопичення, провести інвентаризацію та розчищення (за необхідності) усіх ливневих стоків та інших місць проходження талих вод.

Варто нагадати, що наприкінці жовтня минулого року міський голова двічі оглядав техніку, яка повинна була блискуче впоратися зі сніговими заметами в зимовий період, а після цього було навіть проведено навчання щодо виконання завдань з організації заходів, характерних для міста в осінньо-зимовий період. В решті решт майже всю зиму олександрійці скаржилися на ожеледицю та високий рівень травматизму на нерозчищених тротуарах.