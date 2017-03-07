Сьогодні, 7 березня 2017 року перший заступник голови облдержадміністрації Сергій Коваленко провів нараду з питань забезпечення паліативною допомогою жителів Кіровоградщини (таблетованими препаратами, які відпускаються за рецептами в аптечних закладах). У нараді взяв участь народний депутат України Костянтин Яриніч, який ініціював обговорення зазначеного питання, повідомляє прес-служба ОДА.

Так, Сергій Коваленко звернув увагу на те, що майже в кожному районі Кіровоградщини є пацієнти, які потребують відповідних препаратів для надання паліативної допомоги. Тому сьогодні є гостра необхідність відкриття в районах області комунальних аптек, які будуть відпускати такі препарати за рецептами.

Тому в планах на 2017 рік є відкриття в області 3 комунальних аптек – у Бобринці, Олександрії та Долинській. Передбачається, що аптека в Олександрії забезпечуватиме пацієнтів усіх східних районів області, аптеки в Бобринці та Долинській також стануть центрами доступу до відповідних препаратів для пацієнтів найближчих районів.

Наступним населеним пунктом, де буде відкрито таку аптеку, за попередніми прогнозами, має стати Голованівськ. Така аптека забезпечить паліативною допомогою хворих із західних районів Кіровоградщини.