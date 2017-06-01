В Олександрії планують встановити національний рекорд

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Наступного четверга, 8 травня 2017 року на площі Соборній в м. Олександрія відбудеться встановлення національного рекорду України. Про це на своїй сторінці в соц.мережі Фейсбук повідомив керівник ГО “Сильна Олександрійщина” Олексій Чиж.

Так, о 17:00 олександрійці зможуть спостерігати здійснення 1000 швидких перекидів покришки вагою в 270 кілограм.

Захід пройде за підтримки народного депутата України Анатолія Кузьменко, голови Кіровоградської ОДА Сергія Кузьменко, депутата Олександрійської міськради Андрія Коломійцева та приватних підприємців Івана Єгорова та Костянтина Пушкаря.

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