В Олександрії планують запровадити новий автобусний маршрут

Пропозицію щодо відкриття та доцільності нового міського автобусного маршруту оголошено виконавчим комітетом Олександрійської міської ради.

Дану інформацію опубліковано сьогодні, 23 січня, на сайті Олександрійської міської ради.

Так пропонується затвердити наступну схему руху: «Церква Анастасії і Федора – пл. Покровська – вул. Діброви – вул. Першотравнева – Козацький шлях – Новопразьке шосе – Вербова Лоза – мкрн. Перемога – Козацький шлях – вул. Першотравнева – вул. Діброви – пл. Покровська – Церква Анастасії і Федора»; з орієнтовною кількістю рейсів за день – 7.

Режим руху – звичайний; категорія автобуса М3 з кількістю місць 18-20;

Запланований час виконання рейсів тимчасового маршруту:

Від зупинки «Церква Анастасії і Федора» – 06:30; 08:00; 09:30; 13:00; 14:30; 16:30, 18:00.

Від зупинки «Вербова Лоза» – 07:10; 08:40; 10:10; 13:40; 15:40; 17:00; 18:40.

З пропозиціями та за додатковою інформацією звертатися до управління економіки міської ради за адресою: кабінет 211, пр. Соборний, 59, м. Олександрія, 28000, тел. 7-52-46, 7-07-25.