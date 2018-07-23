В Олександрії пляжі не відповідають гігієнічним вимогам

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Минулого тижня  фахівцями обласного лабораторного центру  було проведено 33 дослідження води з поверхневих водойм за  мікробіологічними  показниками. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградського обласного лабораторного центру.

За результатами досліджень виявилось, що пляж «Перемозький», в мікрорайоні Перемога, міський пляж в р-ні парку ім. Т.Г.Шевченка та місце масового відпочинку та купання в районі 8-ї школи не відповідають гігієнічним вимогам.

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Крім цього, до списку місць відпочинку, де вода не відповідає санітарним нормам, а індекс лактозо-позитивної кишкової палички в цих водоймах перевищує нормативне значення в 1,5- 22 разів, потрапили також місця відпочинку та купання в районі Войнівського водосховища та в селі Звенигородка.

Зазначимо, що на вказаних пляжах фахівці не рекомендують купатися.

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