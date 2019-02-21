В Олександрії по проспекту Соборному на 4-му поверсі багатоповерхівки горіла квартира

На проспекті Соборному в Олександрії зайнялася квартира в одній із багатоповерхівок.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Управління ДСНС у Кіровоградській області.

Подія сталася вчора, 20 лютого, близько 22:00 години вечора. Рятувальники, що прибули на місце пожежі виявили займання 5 м2 домашніх речей у квартирі на 4-му поверсі 9-поверхового житлового будинку.

Пожежу ліквідовано. Причини займання наразі встановлюються.

