В Олександрії по вулиці Говорова відремонтують дорожнє покриття

Тендер на поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці Говорова, що знаходиться в мікрорайоні Перемога, оголосили вчора, 4 вересня. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт публічних закупівель Prozorro.

Окрім, безпосередньо, ремонту асфальту виконавець робіт також має відремонтувати 10 цегляних горловин оглядових каналізаційних колодязів та замінити на них люки.

Замовником робіт виступає управління житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування Олександрійської міської ради.

Очікувана вартість робіт становить 900 тисяч та може бути зменшена в результаті торгів.

Тендерні пропозиції приймаються до кінця робочого дня 20 вересня. Аукціон відбудеться наступного дня – 21 вересня.

Ремонтні роботи переможцем тендеру мають бути виконані до кінця 2018 року.