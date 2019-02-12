В Олександрії по вулиці Сидоренка горіла будівля

66
Фото умовне

Вчора, 11 лютого, в Олександрії по вулиці Сидоренка сталася пожежа.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт ДСНС в Кіровоградській області.

Як з’ясувалося, в не експлуатованій будівлі горіло 3 мсміття. Вогонь вдалося ліквідувати за лічені хвилини за участі 9 осіб особового складу рятувальників та 3 одиниць техніки, травмованих та загиблих немає, причини пожежі встановлюються.

Читайте також:  Олександрійські учні зайняли призові місця у Всеукраїнському конкурсі “Intel Еко-Україна -2019” (ФОТО)

СТАТТІ ПО ТЕМІБІЛЬШЕ ВІД АВТОРА

БЕЗ КОМЕНТАРІВ