В Олександрії по вулиці Сидоренка горіла будівля

Вчора, 11 лютого, в Олександрії по вулиці Сидоренка сталася пожежа.
Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт ДСНС в Кіровоградській області.
Як з’ясувалося, в не експлуатованій будівлі горіло 3 м2 сміття. Вогонь вдалося ліквідувати за лічені хвилини за участі 9 осіб особового складу рятувальників та 3 одиниць техніки, травмованих та загиблих немає, причини пожежі встановлюються.
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