В Олександрії побільшало вуличних батутів

В теплу пору року олександрійці звикли бачити в центрі міста 2 вуличних батути, на якому полюбляють стрибати діти, повідомляє Голос Громади.

За вихідні дні до вже існуючих додалося ще 2 батути. Відтепер на площі стоятиме 4 вуличних батути для веселощів та розваг дітлахів.

До цього 2-х батутів було замало – маленькі діти стрибали разом зі старшими за себе. А тепер спортивного інвентарю достатньо й всім вистачить вільного місця для веселих стрибків.