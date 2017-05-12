В Олександрії побували американські гвардійці

12 травня закінчився термін триденного візиту 12-ти військовослужбовців Національної гвардії штату Каліфорнія Сполучених штатів Америки в Олександрії.

На прес-конференції, у якій взяли участь офіцери Олександрійської військової частини 2269, представники міської влади, місцеві ЗМІ та іноземні гості, уповноважений Управління міжнародного співробітництва ГУ Нацгвардії України Денис Линець зокрема окреслив мету приїзду американських військовослужбовців: «Можливість їхнього візиту вирішувалась не за один день – спочатку через дипломатичні канали, потім були перші відвідини головнокомандувача Нацгвардії Каліфорнії до України, після чого вже був обговорений формат подальшої співпраці і зараз ми отримали нагоду приймати наших товаришів з метою проведення спільних навчань, тренінгів та обміну досвідом».

Американці, у свою чергу, поділились на прес-конференції деякими особливостями військової служби в США, а також розповіли, чого вони навчились у наших військових.

Зокрема офіцер 146-ї ескадрильї Національної гвардії штату Каліфорнія Джо Вайлдмен сказав: «Я оцінюю підготовку українських гвардійців на високому рівні. Наприклад, ми мали можливість перейняти досвід підготовки гвардійців з рукопашного бою, оскільки наші методики підготовки мають свої особливості, відмінні від українських».

Візит американських гвардійців не обмежився лише ознайомленням з військовою частиною: вони відвідали олександрійські стадіон, школи, взяли участь в урочистостях, присвячених Дню Перемоги на Братській могилі, побували у Палаці культури «Світлопільський» на святковому концерті, спілку.