В Олександрії подешевшало теплопостачання! Але не для населення…

Рішення про коригування тарифів у бік зменшення на постачання теплової енергії від твердопаливних котелень ухвалив на своєму засіданні 17 січня виконавчий комітет Олександрійської міської ради, повідомляє «Голос Громади».

Ухвала виконкому стосується приватних компаній БФ ПП «Каярд –Україна» «Каярд-Богданівка» і ТОВ «Захід-Схід-Енерго», котрі увійшли на «тепловий ринок» Олександрії три роки тому і опалюють власними котельнями на дровах ряд бюджетних установ міста.

Як пояснювалося на засіданні, ці підприємства визначили вартість власних послуг з теплозабезпечення вищою, ніж головний і єдиний у місті постачальник централізованого тепла, отриманого від природного газу КП «Теплокомуненерго». А це повністю нівелює головну ідею міської влади про запровадження альтернативних джерел опалення об`єктів бюджетної сфери: найважливішою умовою, яка на самому початку ставилася владою міста перед приватними тепловиками було те, що їхня послуга повинна бути дешевшою, ніж тарифи КП «ТКЕ». Отож, як зазначалося на засіданні, з власниками котелень була проведена певна роз`яснювальна робота, після чого виконком і затвердив для ТОВ «Захід-Схід-Енерго» тариф 1698 грн за 1 Гкал, а для БФ ПП «Каярд-Україна» «Каярд-Богданівка» – 1718,1 грн за гігакалорію, що в останньому випадку аж на 2 гривні 93 копійки менше, ніж у їхнього головного конкурента КП «ТКЕ» (1721,03 грн/Гкал).