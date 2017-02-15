Сьогодні, 15 лютого 2017 в Олександрії вшановували пам’ять воїнів, що проходили службу та брали участь в військових діях на територіях інших держав, а також відзначили 28 річницю виведення військ з Афганістану.

На реквіємі згадали 26 полеглих вояків та 735 учасників Афганістану.

Провели пам’ятний захід біля пам’ятника воїнам інтернаціоналістам. На заході були присутні учні шкіл та навчальних закладів міста, військовослужбовці військової частини №2269 та жителі міста.

Окрім міського голови слово мали учасники бойових дій, представники від нацгвардії, організацій ветеранів “Солдати в Афгані” та “Захисники Вітчизни”.

До меморіального знаку загиблим воїнам-інтернаціоналістам поклали квіти, згадали полеглих поіменно та вшанували їх хвилиною мовчання.