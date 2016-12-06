Як раніше повідомляв Голос Громади, сьогодні, 6 грудня 2016 року в Олександрії відбувся захід до Дня визволення Олександрії від нацистських загарбників та хода до Дня Збройних Сил України.

Так, о 10:00 годині біля Братської могили по вул. Діброви близько 600 олександрійців зібралося на загальноміську літературно-музичну композицію «Шляхами героїчної історії». За заході були присутні депутати Олександрійської міської ради, громадські активісти, представники духовенства, було багато молоді.

Полеглих в боях за Україну згадали під час виступу ветерана війни Лідії Томіліної, що розповіла про тяжке минуле, а також попросила не забувати тих, хто віддав своє життя за наше місто та державу.

Після виступів посадовців відбулося урочисте покладання квітів до меморіалу, а після цього присутні моги спостерігати, як урочистою ходою пройшлися місцеві військові.