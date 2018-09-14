В Олександрії покинуте приміщення можуть реконструювати в церкву

Про плани купівлі приміщення, що є прибудовою до багатоповерхового будинку, за адресою проспект Соборний, 134, кореспондентам Голосу Громади розповів пастор Євангельської церкви «Блага Вість» Микола Вітченко.

За його словами, наразі, в релігійної громади Євангельської церкви в планах придбати приміщення для подальшого використання його в якості церкви. Адже, покищо, у релігійної громади, після пожежі в 2016 році, немає власного пристосованого приміщення для проведення служб.

А реконструкція власного приміщення, по вулиці 6-го Грудня, де сталася пожежа, є неможливим через ряд причин, одною з яких є призупинена декларація про будівництво, через відсутність генерального плану міста.