В Олександрії поліцейські за гарячими слідами затримали зловмисника

30-річного, раніше судимого за крадіжки громадянина було затримано на Олександрійщині за грабіж. Попередньо чолов’яга згодився попрацювати та допомогли по господарству місцевому мешканцю, та розуміючи, що власник садиби не зможе його наздогнати, відкрито заволодів майном чоловіка. Повідомляє Голос громади з посиланням на сайт ГУ НП в Кіровоградській області.

«Швидко зорієнтувавшись у ситуації та отримавши прикмети зловмисника, поліцейські вирахували можливий напрямок руху зловмисника та вирушили на його пошуки. У підсумку, менше ніж за годину працівники одного з нарядів помітили чоловіка, що прямував вулицею, тримаючи речовий доказ, який викрав у господаря на його очах.

На запитання, чи свою річ тримає у рук, підозрюваний ствердної відповіді дати не зміг. У подальшому, власник садиби упізнав свого кривдника та власний електроінструмент, за повернення якого щиро подякував правоохоронцям.

Наразі зловмисник затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому оголошено про підозру», – розповів начальник Олександрійського відділу поліції Володимир Горяний.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу «Грабіж», яка передбачає, що за скоєне особі загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років.