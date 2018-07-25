В Олександрії поліція розповіла про фатальний постріл в голову мешканцю міста

Вчора, на прес-конференції в Олександрійському відділі Національної поліції було озвучено деякі додаткові подробиці стосовно смерті олександрійця Т. (за попередніми припущеннями – самогубства), яка сталася 21 липня в Олександрії. Повідомлення про те, що мешканець одного з будинків на проспекті Соборному потрапив до лікарні з тяжким кульовим пораненням, до відділу міської поліції надійшло від працівників швидкої медичної допомоги. Поранений незабаром помер. Слідчо-оперативна група при виїзді на місце події (квартира, де проживав Т.) встановила особу загиблого: громадянин України, 1978 року народження, не судимий, приватний підприємець. Проживав за даною адресою разом з братом Д. 1972 р.н., (також громадянин України, не судимий). Саме брат і виявив трагедію: того дня він був відсутній вдома і близько 13-ї години йому зателефонували сусіди та повідомили, що з квартири Т. було чутно крик. Д. негайно прибув на місце, але відкрити своїм ключем спільну з братом квартиру не зміг: двері були зачинені зсередини. Чоловікові вдалося через вікно залізти до квартири, розташованої на другому поверсі дев`ятиповерхівки через дах прибудованого до неї магазину. Він знайшов Т. лежачим на підлозі коридору їхнього житлового приміщення з кульовою раною у скроневій ділянці голови справа, поряд лежав пістолет системи «Флобер» калібру 4 мм. Д . відразу ж викликав швидку допомогу.

Під час огляду квартири працівниками поліції було встановлено, що всередині її обстановка не була порушена сторонніми особами, з речей, що належали обом мешканцям квартири, нічого не зникло. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України («Умисне вбивство»). Ведеться слідство.