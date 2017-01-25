В Олександрії поліція “застукала” злочинців в момент пакування крадених речей (ФОТО)

Повідомлення про можливі проникнення до приватного будинку та однієї з квартир надійшло до Олександрійського відділу поліції 24 січня 2017 року від небайдужих жителів спальних районів міста. Про це повідомляє сектор комунікації поліції Кіровоградської області.

Так, близько 14-ї години, увагу громадян привернув невідомий чоловік, який не ховаючись трощив вікно в дворі одного з приватних домоволодінь. Зрозумівши, що порядкує точно не господар, свідки пригоди зателефонували до поліції. За викликом терміново прибули працівники групи реагування патрульної поліції Олександрійського відділу, які застали на місці 33-річного місцевого жителя, раніше судимого за крадіжки. Злодій якраз пакував чуже майно до сумок. Зловмисника зацікавили постільна білизна, ікона, яку він зняв зі стіни, вази, жіноча сумка, одяг та взуття.

Цього ж дня близько 18-ї години в іншому мікрорайоні Олександрії жителі багатоповерхового будинку помітили відчинені двері однієї з квартир. Знаючи про те, що власники знаходяться у від’їзді, запідозрили, що в оселі можуть перебувати злодії. Групою реагування патрульної поліції, що терміново прибула на місце пригоди, було виявлено двох раніше судимих місцевих жителів, 23 та 36 років. За словами начальника Олександрійського відділу поліції Сергія Котиги, громадяни збиралися винести з квартири монітор від комп’ютера, роутер, радіоприймач та особисті речі господарів. Разом із речовими доказами у зловмисників також вилучено комплект ключів, з допомогою яких вони відчиняли чуже помешкання.

Нині підозрювані дають свідчення слідчим.

По даних фактах розпочато кримінальні провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України «Крадіжка». За ці дії трьом особам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років.